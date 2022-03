Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez reçoit un message subtil pour cet été !

Publié le 21 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, Luka Modric a subtilement interpellé le président Florentino Pérez sur sa situation au Real Madrid en évoquant sa joie d’évoluer à la Casa Blanca.

En toute fin de mercato, à l’été 2012, le Real Madrid se mettait d’accord avec Tottenham pour le transfert de Luka Modric. Depuis, l’international croate n’a jamais plié bagage et évolue toujours dans l’entrejeu du Real Madrid malgré ses 36 ans et l’émergence de Federico Valverde et Eduardo Camavinga à son poste. Et alors que son contrat à la Casa Blanca arrivera à expiration à l’issue de la saison, Luka Modric n’a pas envie de mettre un terme à son rêve éveillé au Real Madrid.

« Vivre à Madrid, jouer au Bernabeu, il n'y a pas de meilleure sensation »