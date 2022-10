Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez passe à l’action pour cet énorme transfert

Publié le 7 octobre 2022 à 00h30

Jules Kutos-Bertin

Avec Toni Kroos et Luka Modric qui seront en fin de contrat à la fin de cette saison, le Real Madrid se doit d’anticiper la suite. Jude Bellingham serait la priorité du club madrilène pour renforcer le milieu, les contacts avec son entourage se seraient même multipliés ces derniers mois.

Eduardo Camavinga il y a un an, Aurélien Tchouaméni l’été dernier et Jude Bellingham l’année prochaine ? Au Real Madrid, le plan de vol est très clair pour renforcer le milieu de terrain et assurer la transition entre Luka Modric, Toni Kroos et les nouveaux venus. Depuis un petit moment désormais, le Real Madrid s’intéresse à Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund. Capitaine à seulement 19 ans en l’absence de Marco Reus, l’international anglais a encore été brillant sur la pelouse du FC Séville avec un but et une passe décisive.

Bellingham est la priorité du Real Madrid

Même si le mercato estival est encore loin, le Real Madrid commence à prendre la température. D’après les informations de Relevo , Juni Calafat, le recruteur du club madrilène, s’occuperait personnellement de ce dossier et aurait multiplié les contacts avec l’entourage de Jude Bellingham ces derniers mois. Avec l’avenir incertain de Toni Kroos et Luka Modric, tous deux en fin de contrat cet été, le Real Madrid aurait fait de Bellingham sa priorité.

« Je ne pense qu'à Dortmund »