Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait déjà programmé une vente à 25M€ !

Publié le 11 février 2021 à 0h30 par B.C.

Prêté à Arsenal pour la deuxième année consécutive, Dani Ceballos retrouvera le Real Madrid l’été prochain. Mais cela pourrait être de courte durée…

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Dani Ceballos patiente du côté d’Arsenal. Le milieu espagnol effectue sa deuxième saison chez les Gunners, en prêt, et retrouvera donc le Real Madrid à l’issue de la saison. Interrogé en novembre dernier par le Sun , Dani Ceballos avait clairement laissé entendre qu’il avait hâte d'obtenir une nouvelle chance de s’imposer chez les Merengue : « L'année dernière, j'étais heureux à l'Arsenal et nous avons conclu un accord avec le Real Madrid pour continuer une année de plus. Il n'y a pas de problème car nous avons tous compris que c'était la meilleure chose à faire pour mon avenir. J'ai un contrat avec le Real Madrid pour les trois prochaines années et je ne suis pas le seul à décider. Cela dépend aussi du président et de l'entraîneur, mais personne ne peut refuser de jouer pour le Real Madrid ». Cependant, Florentino Pérez aurait d’autres plans pour son joueur.

Ceballos déjà placé sur la liste des transferts ?