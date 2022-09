Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Pérez a tranché pour cette star, une offre va tomber

Publié le 28 septembre 2022 à 17h45 par Bernard Colas

A 37 ans, Luka Modric reste une pièce essentielle du Real Madrid. Prolongé d’une année en fin de saison dernière, l’international croate pourrait signer un nouveau bail prochainement en faveur de l’écurie merengue, ravie des prestations et de l’attitude de son numéro 10. Une option que voit d’un très bon œil le principal intéressé.

Cet été, le Real Madrid a vu l’un de ses cadres plier bagage en la personne de Casemiro, évoluant désormais à Manchester United. Un départ anticipé par Florentino Pérez, préparant depuis plusieurs années la succession de son trio dans l'entrejeu qui a permis au Real Madrid de briller ces dernières années. Cependant, les départs de Toni Kroos et Luka Modric ne sont pas d’actualité.

Le Real Madrid compte prolonger Modric

Dernièrement, le quotidien AS indiquait que Toni Kroos, libre en fin de saison, devrait prolonger son bail avec le Real Madrid, et il en est de même pour Luka Modric. D’après les informations divulguées par OK Diario , les dirigeants merengue veulent conserver l’international croate, considéré comme indispensable en interne. Le club estime par ailleurs que Luka Modric mérite plus que quiconque de faire ses adieux en beauté au nouveau Santiago Bernabéu, qui sera inauguré la saison prochaine.

El Real Madrid quiere otro año más a Modric 🇭🇷📌 Jugador imprescindible en el once📌 El jugador quiere seguir vistiendo de blanco MÁS INFO en https://t.co/8FAM7heTRz — DiarioMadridista.com (@dmadridistaok) September 27, 2022

Modric veut rester