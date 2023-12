Mercato - Real Madrid : Feu vert pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

Le Real Madrid pourrait chercher à s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, les Merengue auraient notamment un œil sur Alphonso Davies, à qui il reste un an et demi de contrat. Le Bayern Munich serait d’ailleurs ouvert à un départ de l’international canadien.

Il y a une place à prendre dans le couloir gauche du Real Madrid. Alors que Ferland Mendy enchaîne les pépins physiques ces dernières années, Fran Garcia, de retour l’été dernier après avoir passé trois ans au Rayo Vallecano, ne semble pas être un titulaire en puissance pour le moment.

Le Real Madrid pense à Alphonso Davies

En ce sens, le Real Madrid est annoncé depuis plusieurs semaines sur la piste d’Alphonso Davies. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025, les négociations pour une prolongation de l’international canadien (44 sélections) au Bayern Munich sont en stand-by, comme indiqué par Caught Offside .

Plusieurs départs en perspective au Bayern Munich