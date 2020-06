Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 11 juin 2020 à 23h30 par D.M.

Le Borussia Dortmund, un temps en pôle dans le dossier Ferran Torres, serait aujourd’hui distancé. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui courtiserait également le jeune joueur du FC Valence.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Ferran Torres devrait quitter le FC Valence lors du prochain mercato. L’attaquant aurait refusé les offres de prolongation de son club et se dirigerait vers un départ. Il faut dire que Ferran Torres ne manquerait pas de prétendants puisque le Real Madrid, le Borussia Dortmund, la Juventus, le Bayern Munich, Manchester United ou encore Liverpool auraient coché son nom. Selon les informations de The Athletic , le FC Valence attendrait au moins 50M€ pour laisser filer son joueur cet été.

Le Borussia Dortmund se serait retiré du dossier Ferran Torres