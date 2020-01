Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie de Dortmund pour cette pépite de Zidane !

13 janvier 2020

Achraf Hakimi, étincelant depuis le début de saison, n'est que prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid. Mais le directeur sportif de Dortmund espère pouvoir convaincre le latéral gauche de rester.

C'est une méthode classique au Real Madrid. Prêter ses jeunes prospects pour espérer les voir rayonner une fois de retour, après avoir pris de la maturité et du temps de jeu. C'est le cas d'Achraf Hakimi, brillant avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en prêt il y a un an et demi, mais dont l'accord arrive à expiration à l'issue de la saison. Et le Borussia Dortmund pourrait essayer de convaincre le joueur de rester à en croire le directeur sportif du club, Michael Zorc, même si nous pouvons vous informer que le Real Madrid souhaite le voir revenir cet été.

« Nous aimerions le voir avec nous plus longtemps, c'est clair »