Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux portes de sortie pour cet indésirable d'Ancelotti ?

Publié le 5 février 2022 à 1h00 par D.M.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Isco serait dans le viseur de plusieurs clubs espagnols et notamment des deux équipes sévillanes.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin prochain, Isco espérait glaner du temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti cette saison. Mais l’international espagnol peine à convaincre son entraîneur. Face à l’Athlétic Bilbao en Coupe du Roi ce jeudi (défaite 1-0), Isco a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants. Selon toute vraisemblance, le Real Madrid devrait se séparer de son joueur à la fin de la saison. Mais où pourrait donc se relancer le milieu offensif ?

Les deux clubs de Séville sur Isco