Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour cette star !

L’arrivée de Kylian Mbappé, annoncée le 3 juin dernier, ne semble pas contenter le Real Madrid. Les Champions d’Europe continuent de se montrer actifs sur le marché des transferts, et scrutent des éléments capables de renforcer leur arrière-garde. Au poste de latéral gauche, Alphonso Davies est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur des Merengue. Et la venue du Canadien semble désormais plus que crédible.

Si l’actualité de l’été en Europe est pour le moment l’Euro, les clubs de Vieux Continent s’activent en coulisses pour renforcer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid a déjà fait les gros titres le mois dernier en annonçant la signature de Kylian Mbappé, mais ne compte pas s’arrêter là. Courtisants presque officiels d’Alphonso Davies, les Merengue semblent de plus en plus proches de s'offrir le Canadien, qui pourrait ne pas porter le maillot du Bayern Münich la saison prochaine.

Davies plus proche de quitter le Bayern que d'y rester

D’après les informations de Kicker , reprises par Marca , Alphonso Davies se trouve aujourd’hui plus proche de quitter le Bayern Münich que de rester une saison supplémentaire à l’Allianz Arena. La source espagnole explique même que les Bavarois ont à ce jour retiré l’offre de prolongation qui avait été proposée au Canadien, qui était accompagnée d’un salaire compris entre 14 et 16M€

Un dossier bouclé après la Copa America ?

Si le dossier Alphonso Davies ne trouve toujours pas d’épilogue, la présence du Canada en demi-finale de Copa America est peut-être liée. Le latéral gauche affrontera l’Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, avec pour enjeu une place en finale. Le joueur de 23 ans avait lui même déclaré qu’il voulait attendre la fin de la compétition avant de se prononcer.