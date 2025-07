Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre à un milliard d'euros !

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr voudrait être payé comme Kylian Mbappé pour prolonger. Alors que son numéro 9 toucherait près de 23M€ nets par an, le club merengue refuserait d'offrir une telle somme à son attaquant brésilien. D'après la presse espagnole, le Real Madrid serait même prêt à vendre Vinicius Jr cet été en cas d'offre alléchante.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons au Real Madrid il y a un an. D'après Mundo Deportivo, l'attaquant de 26 ans perçoit environ 23M€ nets annuels au total à la Maison-Blanche, soit près de 15M€ de salaire et une prime à la signature d'environ 8M€.

Le Real Madrid est prêt à vendre Vinicius Jr

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr aurait des exigences bien précises pour rempiler. Si son salaire avoisinerait également les 15M€ nets par an, le Brésilien voudrait avoir exactement le même virement que Kylian Mbappé sur son compte en banque, soit 23M€ nets annuels. Mais à en croire Mundo Deportivo, Florentino Pérez refuserait de céder face à son numéro 7. Le président du Real Madrid estimant que l'augmentation est trop élevée. D'autant que Vinicius Jr est en perte de vitesse ces derniers mois, et qu'il n'est pas aussi décisif que Kylian Mbappé. Et cette situation pourrait provoquer son départ cet été.