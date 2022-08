Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Coup de théâtre pour cet énorme transfert

Publié le 17 août 2022 à 21h00 par Quentin Guiton

Après le départ de Paul Pogba à la Juventus, Manchester United est en quête d’un milieu de terrain cet été. Et après les échecs Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, les Red Devils auraient activé la piste menant à Casemiro ! Seulement, le Real Madrid ne compterait absolument pas s’en séparer. Ça tombe bien, Casemiro ne voudrait pas non plus partir malgré des dernières informations contraires…

On tient peut-être l’un des gros feuilletons de cette fin de mercato. Ce mercredi, Relevo a ainsi révélé que Manchester United serait déterminé à recruter l’un des stars du Real Madrid : Casemiro. Les Red Devils seraient même prêt à offrir 80M€ au club madrilène pour l'un de ses milieux emblématiques.

Casemiro déçu du Real Madrid ?

Et selon Relevo , Casemiro ne serait pas insensible à l’offre de Manchester United, qui lui proposerait le double de son salaire actuel. Le Brésilien serait aussi déçu par certaines décisions prises par le Real Madrid, comme celle de recruter à prix d’or Aurélien Tchouaméni cet été d’après les informations de The Telegraph . Casemiro réfléchirait donc à son avenir car il penserait que l’arrivée du Français réduirait son temps de jeu.

Casemiro ne voudrait en réalité pas partir !