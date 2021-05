Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Conte prêt à faire faux bond à Pérez ?

Publié le 27 mai 2021 à 21h00 par A.C.

Alors que Zinedine Zidane vient à peine de partir, le Real Madrid a déjà lancé les grandes manœuvres pour lui trouver au plus vite un successeur.

Tout le monde se demande quel club choisira Zinedine Zidane la saison prochaine, mais en Espagne, on s’inquiète surtout pour le Real Madrid. Le club sort en effet d’une saison de hauts et de bas et Florentino Pérez cherche un entraineur capable d’entamer un tout nouveau projet très ambitieux, avec notamment des Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Le favori semblait être Massimiliano Allegri, mais Sky Sport Italia a annoncé un retour imminent à la Juventus. Ainsi, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Antonio Conte, un autre Italien, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com.

Conte avec Paratici à Tottenham ?