Mercato - Real Madrid : La grande annonce de cette star d'Ancelotti sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio s'est prononcé sur son avenir incertain à la Casa Blanca.

Le Real Madrid pourrait se montrer actif lors du prochain mercato hivernal, mais dans le sens des départs. Plusieurs joueurs, en fin de contrat avec le club espagnol, pourraient être poussés vers la sortie comme Marcelo, Isco ou encore Gareth Bale. Un départ de Marco Asensio ne serait pas non plus exclu comme l’avait indiqué récemment Goal . Lié au Real Madrid jusqu’en 2023, le joueur de 25 ans serait déçu de son temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. Ce jeudi, Asensio a été interrogé sur sa situation et son avenir à la Casa Blanca .

« Nous verrons comment les choses se passent »