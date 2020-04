Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Kane reçoit un gros conseil pour son avenir !

Publié le 20 avril 2020 à 15h54 par A.D. mis à jour le 20 avril 2020 à 15h55

Très performant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane serait dans le collimateur du Real Madrid et de la Juventus. Selon Christian Vieri, ancienne gloire de l'Inter, l'international anglais pourrait parfaitement s'adapter à le Liga et la Serie A.