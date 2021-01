Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce lourde de sens sur l'avenir de Zidane !

Publié le 24 janvier 2021 à 8h30 par D.M.

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno a apporté son soutien à Zinedine Zidane dont l’avenir suscite énormément d’interrogations.

La défaite du Real Madrid en Coupe du Roi ce mercredi face à Alcoyano, équipe de D3, a relancé les rumeurs sur l’avenir de Zinedine Zidane. L’entraîneur français voit de nouveau sa position être fragilisée et la presse espagnole a évoqué ces derniers jours un possible départ en 2021. Le faux pas était donc interdit pour le technicien ce samedi face à Alavés. Absent car positif à la Covid-19, Zidane a pu observer son équipe de chez lui et a dû être ravi de la prestation de ses hommes. Le Real Madrid s’est imposé très facilement en Liga (victoire 1-4) ce qui donne par la même occasion un bol d’air au Français.

« Tout le monde sait ce que Zidane représente pour nous »