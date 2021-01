Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le constat accablant de Koeman sur le mercato...

Publié le 24 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Conscient des difficultés économiques du FC Barcelone, Ronald Koeman s'est fait à l'idée qu'il n'aurait pas de recrues cet hiver malgré ce qu'il espérait.

Le mercato d'hiver est bien calme du côté du FC Barcelone. Au grand dam de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais n'a jamais caché sa volonté de voir débarquer des renforts durant le mois de janvier afin de renforcer son effectif et mener à bien son projet face aux échéances importantes qui arrivent, à commencer par le huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Dans cette optique, les noms d'Eric Garcia et Memphis Depay circulent avec insistance. Mais Ronald Koeman, conscient de la situation économique du Barça, s'est fait une raison pour le mercato d'hiver.

«J'ai toujours dit que nous avons besoin de gens, mais»