Mercato - Real Madrid : Cet indésirable envoie un message fort à Zidane !

Publié le 18 janvier 2020 à 23h00 par B.C.

Prêté au Real Oviedo, Andriy Lunin a avoué qu’il s’imaginait revenir au Real Madrid pour s’imposer sous les ordres de Zinedine Zidane.

Barré par la concurrence de Thibaut Courtois et d'Alphonse Areola au Real Madrid, Andriy Lunin a pris la direction de Valladolid l’été dernier pour un prêt d’une saison, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’Ukrainien. En effet, ce dernier n’a disputé que deux rencontres en Coupe du Roi et a décidé de revenir chez les Merengue , mais pas pour très longtemps. Andriy Lunin a rejoint dans la foulée le Real Oviedo, club de deuxième division espagnol, toujours en prêt. Après avoir fait ses débuts avec son nouveau club, le portier appartenant au Real Madrid est revenu sur sa décision, et en a profité pour envoyer un message à Zinedine Zidane.

« Mon objectif est de retourner au Real Madrid pour jouer »