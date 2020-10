Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant recale clairement Zidane !

Publié le 15 octobre 2020 à 7h30 par H.K.

Prêté pendant 2 ans du côté de l’AS Roma, Borja Mayoral ne souhaiterait pas faire son retour au Real Madrid après son expérience en Italie, alors que Zinedine Zidane souhaitait de son côté le conserver…

Borja Mayoral a pris une décision tonitruante concernant son avenir. Pendant longtemps considéré par Zinedine Zidane comme le 2e attaquant dans la hiérarchie au Real Madrid derrière Karim Benzema et devant Luka Jovic, l’international U21 espagnol a décidé de quitter les Merengue pour s’engager, en prêt de 2 ans, à l’AS Roma, afin de grappiller du temps de jeu. Et l’attaquant des Giallorossi ne compterait pas revenir à Madrid…

«Je me considère maintenant plus comme joueur de la Roma que du Real Madrid»