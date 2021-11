Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce crack de Ligue 1 répond à l’intérêt d’Ancelotti !

Publié le 7 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, Aurélien Tchouaméni a fait la Une des médias espagnols, étant annoncé au Real Madrid. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Cette saison, Aurélien Tchouaméni est en train d’exploser. Grâce à ses performances avec l’AS Monaco, le milieu de terrain a notamment pu découvrir l’équipe de France. Et à terme, cela pourrait également lui permettre de voir s’ouvrir des portes prestigieuses. Cela commence même déjà à s’agiter autour de Tchouaméni. Il y a quelques semaines, le protégé de Niko Kovac a fait énormément parler de lui en Espagne, faisant la Une des médias étant donné qu’il était annoncé comme l’une des priorité du Real Madrid.

« On parle de moi et demain, on parle d'un autre »