Mercato - Real Madrid : Ce chouchou d’Ancelotti revient fort, son avenir déjà scellé

Alors que tout le monde voyait déjà Marco Asensio quitter gratuitement le Real Madrid en fin de saison, sa situation a totalement changé. L’international espagnol a retrouvé la confiance de Carlo Ancelotti et se rapproche désormais d’une prolongation de trois ans. Tout devrait bouger avant la Coupe du monde.

L’été dernier, Marco Asensio paraissait plus proche d’un départ qu’autre chose. Depuis son retour de blessure, l’international espagnol avait beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau, à tel point que Carlo Ancelotti lui a régulièrement préféré Federico Valverde, un milieu axial de formation. Un coup dur pour le Real Madrid qui avait placé beaucoup d’espoirs en lui et forcément pour Marco Asensio qui a vu son statut changer totalement. Mais dans le football…

Tout peut aller très vite, la preuve avec Marco Asensio. Depuis le début de ce nouvel exercice, l’ailier madrilène a inversé la tendance avec le Real Madrid, à tel point que son avenir pourrait s’écrire dans la capitale espagnole. Si tout le monde le voyait déjà partir gratuitement à l’issue de la saison, Marco Asensio est revenu avec beaucoup d’envie et cela se voit. Maintenant, une prolongation paraît beaucoup plus probable qu’un départ, même si plusieurs clubs étaient déjà à l’affût, dont le Milan AC et le FC Barcelone.

🚨🎖️| Asensio’s priority has always been to stay at Real Madrid & renew but he also wants to feel valued & important. @relevo pic.twitter.com/shYF50QaUO