Mercato - Real Madrid : Pisté par le Barça, ce protégé d’Ancelotti a tranché pour son avenir

Publié le 30 octobre 2022 à 13h30

Remplaçant au Real Madrid, Marco Asensio semblait parti pour quitter le club madrilène gratuitement et dans l’anonymat le plus total. Finalement, l’international espagnol a inversé la tendance et la Maison Blanche serait prête à le prolonger d’ici la fin de saison. Carlo Ancelotti, son entraîneur, insiste également pour le garder.

Après avoir raté le coche avec Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid avait prévu de se débarrasser de plusieurs éléments et de régler la situation des autres. Parmi eux, il y avait Marco Asensio. En fin de contrat en juin 2023, l’international espagnol devait prolonger son contrat ou se trouver une porte de sortie. Finalement, Asensio n’aura fait aucun des deux. Peu utilisé par Carlo Ancelotti en début de saison, l’ailier madrilène semblait se diriger vers un départ libre à la fin de cet exercice.

Le Real Madrid veut prolonger Asensio

Pisté notamment par le FC Barcelone et le Milan AC, Marco Asensio est finalement parvenu à inverser la tendance. D’après les informations du journal Marca , le Real Madrid serait désormais prêt à le prolonger. Même si aucune offre n’est encore arrivée sur la table, la Maison Blanche entend bien passer à l’action prochainement, Asensio pourrait même être le premier gros dossier bouclé par le Real Madrid dans les mois qui arrivent. Une situation qui était encore difficile à imaginer il y a quelques semaines…

Carlo Ancelotti insiste pour qu’il reste

En effet, Marco Asensio avait perdu sa place dans le onze de Carlo Ancelotti. Avec l’émergence de Federico Valverde, Asensio a vu son temps de jeu diminuer, il n’avait même pas été utilisé la saison dernière dans les matchs capitaux en Ligue des Champions. De nouveau décisif depuis quelques matchs, Marco Asensio aurait la volonté de prolonger avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti, son entraîneur, insisterait également pour qu’il reste dans la capitale espagnole.