Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une terrible réponse pour ce transfert XXL

À la recherche d’un latéral droit supplémentaire, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Diogo Dalot. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Manchester United a une option pour prolonger son bail d’une année supplémentaire, mais un transfert pourrait être à l’ordre du jour l’été prochain. Interrogé au sujet de son avenir, l’international portugais a préféré botter en touche.

Alors que le Real Madrid recevra Gérone dimanche, pour le compte de la 12e journée de Liga, Carlo Ancelotti a été interrogé sur les ambitions des Merengue pour le prochain mercato hivernal. D’après l’entraîneur madrilène, « on ne pense pas à ça, ça ne nous intéresse pas. Cette équipe va continuer jusqu'à la fin de la saison . » S’il affirme ne pas penser au marché des transferts de janvier, Carlo Ancelotti aurait en revanche déjà des idées pour l’été prochain.

En effet, le Daily Mirror indiquait il y a quelques jours que le technicien du Real Madrid aurait demandé à ses dirigeants de recruter un latéral droit supplémentaire. Dans cette optique, les Merengue auraient ciblé Diogo Dalot. Ce dernier a un contrat qui court jusqu’en juin 2023, mais Manchester United a la possibilité de le prolonger d’une année. Si les Red Devils ne veulent pas le voir partir libre en 2024, ils pourraient donc envisager de le vendre lors du prochain mercato estival.

Diogo Dalot on deal expiring in June: "I don’t think it’s the time to think about my contract situation. We’re in the process to improve our game as team". 🔴 #MUFC"I love to play for Man United as I always try to show, I'm happy - this is the most important thing". pic.twitter.com/makIaVYXM3