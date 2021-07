Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre d'Ancelotti décisif pour l'avenir de Gareth Bale ?

Publié le 3 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

Annoncé de nouveau sur le départ alors qu'il est tout juste revenu de son prêt à Tottenham, Gareth Bale pourrait se laisser convaincre de rester au Real Madrid. Luka Modric serait sur le coup.

Les dernières saisons de Gareth Bale au Real Madrid n’ont certainement pas été les plus belles de sa carrière. Régulièrement sujet aux blessures, le Gallois a vu ses performances être nettement diminuées, d’autant plus que le courant ne passait plus avec Zinédine Zidane. De ce fait, l’été dernier, le joueur de 31 ans a été prêté du côté de Tottenham. En Angleterre, Gareth Bale a connu une saison mitigée sur le plan relationnel avec une entente difficile avec José Mourinho, tout en étant assez convaincant sur le plan sportif (34 matchs, 16 buts, 3 passes décisives toutes compétitions confondues). Désormais, l’international gallois est de retour au Real Madrid mais son nom serait encore évoqué sur le départ, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Mais certains coéquipiers pourraient essayer de faire en sorte qu’il reste cette saison.

Modric pour convaincre Bale de rester !