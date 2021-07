Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Parti à l'OM, Konrad de la Fuente fait ses adieux au Barça !

Publié le 3 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

A 19 ans, Konrad de la Fuente a donc quitté le FC Barcelone pour l'OM. Et l'Américain a tenu à faire ses adieux au club catalan.

Alors qu’il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons du côté de l’OM, Konrad De La Fuente va découvrir la Ligue 1 au début du mois d’août. Avec le départ de Florian Thauvin le jeune ailier américain aura une belle carte à jouer. Dans une attaque olympienne confrontée à une vague de départs, l’ancien pensionnaire de la Masia fera tout pour s’imposer. Mais avant de poser ses valises sur le Vieux-Port, Konrad De La Fuente a tenu à faire ses adieux à son club formateur, le FC Barcelone.

«Au revoir au club qui m’a tout donné»