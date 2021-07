Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti veut tenter un joli coup en Premier League !

Publié le 1 juillet 2021 à 22h00 par B.C.

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti et la direction merengue s’intéresseraient à Diogo Dalot, actuellement à Manchester United.

Après le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid s’est tourné vers Carlo Ancelotti en vue de la saison prochaine. L’Italien connaît bien la Maison Blanche après un premier passage remarqué entre 2013 et 2015, marqué par le dixième sacre du club en Ligue des champions. Cette fois-ci, Ancelotti aura la lourde responsabilité d’entamer le nouveau cycle désiré par Florentino Pérez. Sergio Ramos a déjà quitté le club culé, et Raphaël Varane pourrait suivre s’il refusait de prolonger son bail jusqu’en juin 2022. Alors que la grande priorité du Real Madrid reste Kylian Mbappé, d’autres renforts seraient attendus en cas de départs supplémentaires, et Ancelotti aurait déjà une première idée.

Le Real Madrid en pincerait pour Dalot