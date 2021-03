Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une date cruciale aurait été fixée pour l'avenir de Zidane !

Publié le 1 mars 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid se montre irrégulier depuis le début de la saison, Zinédine Zidane pourrait voir sa place menacée à la fin de l'exercice en cours. Tout devrait se jouer cet été.

Le Real Madrid affiche de grosses difficultés cette saison. En plus de la grosse vague de blessés, Zinédine Zidane n’arrive pas à trouver les solutions pour permettre à son équipe de s'illustrer sur la durée. Ainsi la place du technicien français pourrait se retrouver grandement menacée en fin d'exercice 2020-2021. Une situation qui irrite de plus en plus l'entraîneur du Real Madrid, qui avait poussé un coup de gueule il y a quelques jours. Mais s’il a réussi à sauver sa tête à deux reprises au cours de la saison, Zidane pourrait voir son aventure au Real Madrid se terminer plus tôt que prévu, alors que son contrat expire en juin 2022.

Une décision prévue cet été