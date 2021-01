Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’active en coulisses pour cette pépite de Zidane !

Publié le 10 janvier 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il a été envoyé en prêt du côté du Borussia Dortmund, Reinier Jesus pourrait très prochainement changer d’air et revenir en Espagne.

Recruté l’hiver dernier à Flamengo par le Real Madrid, Reinier Jesus a été envoyé en prêt au Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. Ainsi, en se calquant sur le modèle d’un prêt longue durée au sein du club de la Ruhr comme il l’avait pour pour Achraf Hakimi, le club de la capitale espagnole espérait que sa jeune pépite enchaine les matchs afin de parfaire sa formation. Problème, rien ne se passe comme prévu pour le milieu offensif de 18 ans. En effet, Reinier Jesus ne joue que très peu et, seulement six mois après son arrivée dans l’écurie allemande, le Real Madrid songerait d’ores et déjà à le faire revenir en Espagne.

Direction le Real Valladolid pour Reinier Jesus ?