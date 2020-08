Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’active pour ce joueur de Zidane !

Publié le 23 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Les négociations se poursuivraient entre Arsenal et le Real Madrid concernant l'avenir de Dani Ceballos. Le club anglais souhaiterait obtenir un nouveau prêt.

Dani Ceballos n’est toujours pas fixé sur son avenir. Prêté cette saison à Arsenal, le milieu de terrain espagnol devrait entamer la préparation avec le Real Madrid, sans pour autant avoir la certitude de débuter la Liga sous le maillot de la Casa Blanca . En effet, les dirigeants madrilènes voudraient se séparer de nombreux joueurs lors de ce mercato estival afin de renflouer ses caisses. Sous contrat jusqu’en 2023, Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid et pourrait bien retourner... à Arsenal.

Arsenal poursuit les discussions avec le Real Madrid