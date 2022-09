Foot - Mercato - Real Madrid

Real : Benzema annonce la couleur pour la suite de sa carrière

Publié le 28 septembre 2022 à 15h45 par Bernard Colas

Alors qu’il sort d’une saison brillante avec le Real Madrid, Karim Benzema a été récompensé ce mercredi lors du gala Marca, remportant trois prix. A cette occasion, l’attaquant français de 34 ans a affiché son bonheur de pouvoir évoluer sous les couleurs merengue, club avec lequel il conserve de grosses ambitions pour la suite.

Avec 27 réalisations en Liga, Karim Benzema a terminé la dernière saison meilleur buteur du championnat pour la première fois de sa carrière. Le joueur formé à l’OL a rejoint un cercle fermé dans lequel se trouvent notamment Alfredo Di Stéfano, Raúl ou encore Cristiano Ronaldo, de quoi le motiver pour la suite.

Benzema sacré meilleur joueur et meilleur buteur de la Liga

Ce mercredi avait lieu le gala Marca au cours duquel Karim Benzema a reçu son titre de meilleur buteur, mais également meilleur joueur de la dernière saison de Liga. A cette occasion, l’attaquant engagé jusqu’en juin 2023 s’est prononcé sur son brillant parcours au sein du Real Madrid.

.@Benzema, listo para volver a los terrenos de juego... y para recoger sus dos primeros galardones de la Gala de los #PremiosMARCA22🏆 MVP @HyundaiEsp al favorito de la afición🏆 Premio Di Stéfano al mejor jugador de LaLigahttps://t.co/vwkbXwbGjh pic.twitter.com/GSuRXVEWoV — MARCA (@marca) September 28, 2022

« Je veux toujours en faire plus »