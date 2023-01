Mercato : Real Madrid, Barcelone... La vérité éclate sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Libre de tout contrat après sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est engagé en faveur d'Al Nassr. Et pourtant, CR7 disposait de plusieurs offres provenant d'Europe, dont certaines en Espagne. Toutefois, ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone n'auraient tenté de boucler le transfert de Cristiano Ronaldo cet hiver.

Alors qu'il vivait un cauchemar à Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec la direction des Red Devils pour résilier son contrat, qui courait initialement jusqu'au 30 juin. Sans club pendant plusieurs semaines, CR7 s'est finalement engagé en faveur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Et pourtant, il disposait d'un très grand nombre d'offres à travers le monde.

💣🇪🇸"𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐎𝐅𝐄𝐑𝐓𝐀𝐒 𝐝𝐞 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐍̃𝐀"🇪🇸❌Barça, no.❌Real Madrid, no.🚨EXCLUSIVA BRUTAL de @EduAguirre7 en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/EyhVGAk3tr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2023

Le Real Madrid n'a jamais pensé à rapatrier Cristiano Ronaldo

Selon les informations d'Edu Aguirre, divulguées dans El Chiringuito , Cristiano Ronaldo avait la cote dans neuf pays différents : en Arabie Saoudite, en Espagne, en Italie, au Brésil, en Turquie, au Portugal, aux États-Unis, en Australie, et en Angleterre. D'ailleurs, CR7 aurait reçu sept ou huit offres venues d'Europe, sachant que deux clubs du top 5 était sur ses traces. Malgré tout, ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone ne se seraient positionnés pour le transfert de Cristiano Ronaldo.

Le Barça ne voulait pas de Cristiano Ronaldo