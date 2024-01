Mercato - Real Madrid : Avant son transfert, le «nouveau Ronaldo» calme tout le monde

Hugo Chirossel

Bien que l'on arrive à peine à la fin du mois de janvier, le Real Madrid a déjà bouclé son premier renfort de l’été. En effet, Endrick arrivera en provenance de Palmeiras en juillet prochain, lorsqu’il fêtera ses 18 ans. Annoncé comme un des plus gros espoirs brésiliens, l’attaquant ne veut pas être le nouveau Ronaldo ou le nouveau Pelé.

L’été s’annonce agité au Real Madrid. S’ils ne l’ont pas fait l’été dernier, les Merengue ont l’intention de recruter le successeur de Karim Benzema lors de la prochaine période de mercato estival. Dans cette optique, la Casa Blanca s’intéresse forcément à Kylian Mbappé, lui qui arrive de nouveau à la fin de son contrat avec le PSG, à moins que le Real Madrid ne jette finalement son dévolu sur Erling Haaland, qui serait désormais la priorité selon la Cadena SER .

Endrick va bientôt arriver au Real Madrid

En attendant de connaître l’issue des dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland, un attaquant est déjà assuré de débarquer au Real Madrid : Endrick. Ce dernier doit encore prendre son mal en patience avant d’arriver dans la capitale espagnol, bien que son transfert soit déjà bouclé. En effet, l’attaquant brésilien est âgé de seulement 17 ans et il rejoindra le Real Madrid en juillet prochain, lorsqu’il aura atteint la majorité.

«Je veux être Endrick et je ne me soucie pas de ce que les gens disent»