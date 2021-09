Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Aulas est déjà fixé pour le retour de Karim Benzema…

Publié le 3 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Récemment prolongé par le Real Madrid, Karim Benzema reste malgré tout un enfant de l’OL. Mais le buteur français semble plutôt disposé à terminer sa carrièrre en Espagne…

Récemment interrogé sur un éventuel retour de Karim Benzema à l’OL, Jean-Michel Aulas lançait un énorme appel du pied au buteur français : « Karim n’a encore jamais joué au Groupama Stadium. L’avenir nous dira si, au moment, où il finira sa carrière, il y a une possibilité de resserrer les liens », confiait le président de l’OL. Et malgré cette belle ambition, rapatrier Karim Benzema au sein de son club formateur sera une mission compliquée pour Aulas.

« Tant que je pourrai jouer au plus haut niveau… »