Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Aubameyang aurait une priorité pour son avenir !

Publié le 3 juin 2020 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement rester à Arsenal. L'attaquant gabonais, qui aurait fait des Gunners sa priorité, attendrait une offre de prolongation.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang serait de plus en plus incertain. En fin de contrat en juin 2021, l'attaquant d'Arsenal figurerait dans le collimateur de plusieurs cadors européens, et en particulier du Real Madrid, de l'Inter, du FC Barcelone et du PSG. Malgré tout, Arsenal n'est pas encore passé aux choses sérieuses pour retenir Pierre-Emerick Aubameyang. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, les Gunners n'ont pas encore formulé d'offre de prolongation à leur capitaine, bien qu'ils soient en train de préparer le terrain. De son côté, l'international gabonais attendrait un signe de sa direction.

Pierre-Emerick Aubameyang privilégierait Arsenal

D'après les indiscrétions d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte Twitter, la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang serait en discussion depuis le mois de mars. L'attaquant de 30 ans aurait fait d'Arsenal sa priorité et espérerait recevoir bientôt «une proposition ferme» pour poursuivre son aventure chez les Gunners .