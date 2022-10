Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après son Ballon d’Or, Benzema livre les coulisses de son transfert

Publié le 19 octobre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

Ce lundi, Karim Benzema a été élu Ballon d’Or 2022. 13 ans après son arrivée au Real Madrid, l’attaquant de 34 ans a enfin été désigné meilleur joueur de l’année. L’international tricolore en a d’ailleurs profité pour se livrer en détail sur son arrivée chez les Merengue en compagnie du président madrilène Florentino Pérez.

Ce lundi, Karim Benzema a vu son rêve d’enfance se réaliser. Auteur d’une très grande saison 2021-2022 avec le Real Madrid, l’international tricolore a été élu Ballon d’Or à 34 ans. Une véritable consécration pour l’ancien de l’OL, qui considère ce sacre comme celui du peuple. Toujours dans l’euphorie du moment, Karim Benzema en a profité pour revenir sur son transfert au Real Madrid en 2009.

Équipe de France : Le Graët s’enflamme après le Ballon d'Or de Benzema https://t.co/2Gl8Mgiign pic.twitter.com/Z9IOOfipgF — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

«J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid»

« Il y avait plusieurs clubs qui m’avaient contacté. Manchester United, l’Inter, le Barça mais j’ai décidé de rejoindre le Real Madrid. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid depuis que je suis petit » révèle d’abord l’attaquant de 34 ans, qui affichait un énorme potentiel à l'OL, au micro de la Onda Cero . Karim Benzema a ensuite raconté les coulisses de sa signature : « Ma signature ? J’étais dehors avec mes amis et puis ma famille m’a appelé et m’a dit que Florentino était à la maison. J’ai ouvert la porte, je l’ai vu et je n’ai rien dit à part "Bonjour". Quand Florentino était chez moi, il m’a dit "Tu seras le meilleur joueur du monde et l’endroit pour l’être est le Real Madrid". C’était très excitant. » Florentino Pérez a eu raison de croire en Karim Benzema, qui aura finalement fini par obtenir la reconnaissance qu’il mérite.

«Il ne pouvait pas croire que j’étais chez lui»