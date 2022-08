Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Après l’échec Mbappé, deux pistes font surface

Publié le 1 août 2022 à 10h30 par Hugo Ferreira

Alors que le Real Madrid n’a pour le moment enregistré aucune recrue dans son secteur offensif, les Merengue sont à la recherche d’un joueur qui pourra permettre de reposer Karim Benzema. Deux pistes se dégageraient déjà, puisque les services de Raul de Tomas et de Timo Werner auraient été proposés à la direction madrilène.

S’il n’était initialement pas attendu à ce niveau, le Real Madrid a réalisé une grande saison. Champions d’Espagne avec 13 points d’avance sur le FC Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti ont également remporté la Ligue des champions. Désireux de conserver leurs titres, les Merengue n’ont pour le moment accueilli que 2 joueurs, mais de qualité, en enregistrant les arrivées d’Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Toutefois, une 3ème recrue est maintenant espérée.

Real Madrid : Lewandowski envoie déjà un message à Benzema https://t.co/wUoWXHHrGd pic.twitter.com/zhSbElhjcl — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Le Real Madrid cherche un remplaçant à Benzema

Pendant de longs mois, le Real Madrid pensait tenir son duo d’attaque pour la saison prochaine. Si Erling Haaland était pisté pendant un temps, les Merengue ont abandonné cette idée afin de se consacrer pleinement à Kylian Mbappé. Cependant, l’international français a finalement décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain pour les 3 prochaines saisons. Ainsi, aucun renfort offensif n’est arrivé dans la capitale espagnole, et un remplaçant est cherché pour Karim Benzema, puisqu’Eden Hazard n’a pas convaincu à ce poste en préparation.

La piste Werner envisagée

Afin de pouvoir reposer Karim Benzema, le Real Madrid pourrait se lancer sur la piste d’un attaquant en difficulté actuellement. Flamboyant avec Leipzig entre 2016 et 2020, Timo Werner a décidé de passer à l’étape supérieure dans sa carrière en s’engageant avec Chelsea. Toutefois, l’aventure londonienne de l’international allemand ne se passe pas aussi bien que prévue. Auteur de 23 buts et 21 passes décisives en 89 rencontres sous le maillot des Blues , le joueur de 26 ans est régulièrement pointé du doigt pour son manque d’efficacité. Selon les informations de la Cadena SER , les Merengue pourraient alors tenter de le relancer, d’autant plus que Werner leur a été proposé. Malgré tout, la direction madrilène émet des doutes sur le fait que ce dernier acceptera de tenir un rôle de remplaçant. Si cette opération se conclut tout de même, cela devrait être sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ou d’un transfert sec à hauteur de 35M€.

Vers un retour d’un ancien Merengue ?