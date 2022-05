Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le sacre, le grand ménage !

Publié le 31 mai 2022 à 16h30 par La rédaction

Le Real Madrid est entré encore un peu plus dans l'histoire samedi dernier, en remportant la quatorzième Ligue des Champions de son histoire face à Liverpool (1-0). Un nouveau sacre européen pour la Maison Blanche, qui n'empêchera pas pour autant un renouvellement important de l'effectif madrilène lors du prochain mercato estival.

De nouveau sur le toit de l'Europe après sa victoire 1-0 face à Liverpool samedi dernier au Stade de France, le Real Madrid a conclu de la meilleure des manières une saison exceptionnelle. Pour autant, cette nouvelle victoire finale en Ligue des Champions ne devrait pas modifier les plans de la Maison Blanche , qui prévoit plusieurs modifications au sein de son effectif en vue de la saison prochaine. Plusieurs joueurs comme Gareth Bale ou lsco voient leur contrat expirer à l'issue du mois de juin, et ne seront pas renouvelés par le club de la capitale espagnole.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆¡45 COPAS DE EUROPA EN UNA MISMA FOTO! 🤯#CHAMP14NS | #RealFootball pic.twitter.com/gEkEO9uLbT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 31, 2022

Du sang neuf en défense

L'arrière-garde du Real Madrid va connaitre du changement cet été. Selon les informations de Marca , le défenseur central Antonio Rüdiger, en fin de contrat le 30 juin prochain à Chelsea, va s'engager avec le Real Madrid et sera présenté par le club dans les prochaines semaines. Mais l'international allemand n'est pas la seule recrue attendue dans ce secteur du jeu : afin de compenser le départ de la légende Marcelo, les Merengue pistent le joueur du Rayo Vallecano Fran Garcia, sous contrat jusqu'en juin 2025. Le latéral gauche âgé de 22 ans est le favori pour devenir la doublure du français Ferland Mendy, le titulaire indiscutable du poste.

Ça bouge aussi en attaque… et dans les buts