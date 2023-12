Mercato - Real Madrid : Après la catastrophe, un énorme transfert se prépare

Benjamin Labrousse

Ces derniers mois, le Real Madrid n’a clairement pas été épargné par les blessures, notamment au poste de défenseur central. Si Eder Militao s’est rapidement blessé, les Madrilènes ont également perdu David Alaba, victime récemment d’une rupture des ligaments croisés du genou. Alors que le mercato hivernal approche, les Merengues ont ciblé plusieurs pistes de renoms en défense.

Le Real Madrid complétement plombé. Dès le début de saison, la formation de Carlo Ancelotti a subi plusieurs coups durs avec les blessures de Thibaut Courtois et d’Eder Militao. Si le secteur défensif madrilène a rapidement pris un coup derrière la tête, les choses se sont encore plus compliquées lorsque David Alaba est sorti sur blessure face à Villarreal le 17 décembre dernier.

Le Real Madrid miné par les blessures

Rapidement, le verdict tombait pour l’Autrichien. David Alaba a ainsi été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, laissant Antonio Rudiger orphelin de son partenaire en défense centrale. Une blessure qui n’arrange en rien les plans du Real Madrid, qui doit déjà composer sans Eduardo Camavinga, Vinicius Jr, ou encore Arda Güler depuis quelque temps.

Plusieurs défenseurs convoités par le Real Madrid