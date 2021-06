Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti voudrait boucler un gros échange cet été !

Publié le 26 juin 2021 à 1h00 par La rédaction

Revenu au Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti et sa direction doivent régler plusieurs dossiers importants. Pour démarrer un nouveau cycle, le coach italien pourrait demander du renfort dans l’effectif madrilène, et voudrait même réaliser un premier échange avec un club de Serie A.

Le Real Madrid devrait entamer dès cet été une phase de reconstruction et commencer un nouveau cycle la saison prochaine. Après les départs de Zinedine Zidane et Sergio Ramos, le club madrilène a fait revenir Carlo Ancelotti sur son banc et espère revenir au sommet du football européen avec le coach italien. Pour cela, Florentino Pérez devrait être actif sur le marché des transferts cet été, et le président du Real Madrid pourrait réaliser un échange avec un club italien.

Un échange prévu entre le Real Madrid et le Milan AC ?