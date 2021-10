Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille colossale attend Ancelotti dans ce dossier à 45M€ !

Publié le 31 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Intéressé par Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid va devoir affronter la concurrence de la Juventus, de Chelsea et de Liverpool dans ce dossier.

Malgré l’arrivée d’Eduardo Camavinga dans les dernières heures du mercato estival, le Real Madrid envisagerait de recruter un milieu de terrain dans les prochains mois selon les informations de Marca . Et comme l’a confirmé Tuttosport, Aurélien Tchouaméni figurerait sur la short-list de Florentino Perez pour renforcer ce secteur de jeu. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Monaco, l’international français serait valorisé à 45M€ selon le quotidien italien. Une somme qui n’effraie pas les cadors européens.

Une bataille XXL se prépare dans le dossier Tchouaméni