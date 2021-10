Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, Mauricio Pochettino garde la cote !

Publié le 31 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Pointé du doigt par différents observateurs et médias en raison d’un certain manque d’identité dans le jeu du PSG, Mauricio Pochettino a reçu le soutien de son directeur sportif Leonardo.

En partie en raison d’un match nul concédé à l’OM (0-0), une victoire aux forceps lors de la réception du RB Leizpig en Ligue des champions (3-2), une courte victoire face à Angers (2-1) et une défaite sur la pelouse de Rennes (2-0), Mauricio Pochettino a été régulièrement pointé du doigt dans la presse. L’autre raison est le fond de jeu du PSG et la philosophie prônée par le technicien argentin qui n’est pas claire pour les observateurs. Dans la foulée du succès acquis dans les dernières minutes de la rencontre de vendredi soir, lors de la réception du LOSC (2-1), Leonardo a tenu à prendre la défense de Mauricio Pochettino en apportant son soutien inconditionnel au coach du PSG.

Leonardo monte au créneau pour Pochettino !