Real Madrid : Ancelotti va bientôt être fixé pour ce transfert XXL

Publié le 30 septembre 2022 à 01h30 par Pierrick Levallet

Désireux de préparer l’avenir, le Real Madrid explorerait le marché à la recherche de jeunes joueurs. Le club madrilène aurait ainsi jeté son dévolu sur Jude Bellingham, qui affole l’Europe en ce moment. Mais alors que l’opération pourrait s’avérer plutôt onéreuse, le Borussia Dortmund n’aurait encore rien préparé pour le transfert de l’international anglais.

Alors que Casemiro vient tout juste de quitter le Real Madrid pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Manchester United, la direction madrilène voudrait prévoir le coup pour Toni Kroos et Luka Modric. Si Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont là pour assurer la relève, Florentino Pérez voudrait ajouter un troisième élément pour le trio de Carlo Ancelotti. Dans cette optique, le Real Madrid aurait coché le nom de Jude Bellingham, qui affole l’Europe avec le Borussia Dortmund. Toutefois, le club allemand n’aurait pas encore préparé le transfert de sa pépite.

Dortmund n’a pas encore fixé son prix pour Bellingham

Comme l’explique Fabrizio Romano pour CaughtOffside , le Borussia Dortmund ne serait entré en négociation avec personne pour Jude Bellingham pour le moment. Le club allemand n’aurait d’ailleurs même pas fixé son prix pour l’international anglais. Le club de la Ruhr voudrait attendre la Coupe du monde, puisque les dirigeants seraient certains que la cote de Jude Bellingham va grimper après le Mondial. Le Real Madrid devra donc patienter encore quelques semaines avant de pouvoir se jeter sur le joueur de 19 ans.

