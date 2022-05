Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti laisse planer le doute dans ce dossier chaud !

Publié le 21 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Avec un contrat arrivant à terme dès le 30 juin, la prolongation de Marcelo au Real Madrid semble incertaine. Son entraineur, Carlos Ancelotti, s’est confié sur l’avenir du latéral Brésilien en conférence de presse.

L’histoire liant le Real Madrid et son latéral gauche Marcelo semble prendre fin. Après 16 ans de bons et loyaux services, le joueur Brésilien de 33 ans, ne semble plus rentrer dans les plans de son entraîneur. Récemment, Marcelo était évoqué sur le départ. En conférence de presse, Carlos Ancelotti, son coach, s’est confié sur la suite des évènements et a notamment évoqué le cas de son défenseur gauche.

«Il n'a pas encore dit au revoir»

Vendredi soir, le Real Madrid affrontait le Bétis Séville dans un match au score vierge (0-0). En conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur Marcelo, dont l'avenir au sein du club Merengue resterait flou : « Il n'a pas encore dit au revoir, il est toujours notre capitaine. Il sera notre capitaine à Paris. Si à la fin, il dit au revoir, l'un des meilleurs arrières latéraux du monde partira. Je pense que Marcelo parle au club, je ne sais pas. » Affaire à suivre.