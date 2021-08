Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un message clair pour l'arrivée de cet attaquant !

Publié le 16 août 2021 à 22h30 par A.M.

Convoité par de nombreux clubs européens, dont le Real Madrid, Lautaro Martinez semble toutefois bien parti pour prolonger à l'Inter Milan qui a déjà laissé filer Romelu Lukaku.

Malgré le titre en Serie A, l'Inter Milan a déjà vu filer son entraîneur Antonio Conte et deux de ses meilleurs joueurs à savoir Achraf Hakimi qui s'est engagé au PSG pour environ 60M€ et Romelu Lukaku pour lequel Chelsea a déboursé 117M€. Cependant, d'autres joueurs sont annoncés sur le départ à l'image de Lautaro Martinez dans le viseur de plusieurs clubs anglais ou encore du Real Madrid qui n'a que Karim Benzema à ce poste. Cependant, l'attaquant argentin semble bien parti pour prolonger à l'Inter comme l'annonce son agent Alejandro Camaño.

«Martinez est très bien à Milan»