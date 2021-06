Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prêt à s'offrir un joueur de Tuchel ? La réponse

Publié le 18 juin 2021 à 21h00 par D.M.

La presse anglaise annonçait que Carlo Ancelotti souhaiterait recruter Timo Werner. Mais l'attaquant de Chelsea n'aurait aucune envie de quitter la Premier League.

Arrivé il y a quelques jours à Madrid pour remplacer Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti entend bien s’impliquer dans le mercato de son club. Le nouvel entraîneur de la formation merengue voudrait, au même titre que ses dirigeants, mettre la main sur Kylian Mbappé, mais surveillerait également la situation d’autres joueurs. The Daily Express annonçait que Carlo Ancelotti surveillait la situation d’Houssem Aouar (OL) mais aussi de Timo Werner (Chelsea). L’attaquant allemand est-il prêt à rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato estival ?

Timo Werner voudrait rester à Chelsea