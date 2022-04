Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a la réponse pour ce crack !

Publié le 19 avril 2022 à 22h00 par T.M.

A 21 ans, Enzo Fernandez brille actuellement avec River Plate. Alors que de grands clubs européens seraient intéressés par l’Argentin, des précisions ont été apportées.

Du côté du Real Madrid, on a bien évidemment les yeux rivés sur Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland pour cet été. Mais d’autres pépites ne manqueraient pas d’intéresser les Merengue. Et le club de Florentino Pérez regarderait actuellement du côté de Buenos Aires. A 21 ans, Enzo Fernandez n’en finit plus d’impressionner avec River Plate. Le milieu de terrain argentin enchaine les performances XXL, ce qui pourrait à terme lui ouvrir les portes des plus grands clubs européens.

Enzo Fernandez bientôt en Europe ?