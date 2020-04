Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première recrue se rapproche pour Zidane !

Publié le 23 avril 2020 à 7h30 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, David Alaba serait proche de quitter le Bayern Munich et seul Zinédine Zidane lui tendrait la main. Florentino Pérez pourrait facilement faire la deuxième partie du travail...

Joueur du Bayern Munich depuis 2008, David Alaba est aujourd’hui un des meilleurs latéraux du monde. L’Autrichien pourrait mettre fin à son histoire avec le club bavarois l’été prochain puisqu’aux dernière nouvelles, les dirigeants du Bayern Munich auraient pris la décision de placer leur joueur sur le marché des transferts. Le Real Madrid aurait un net avantage sur tous les concurrents qui souhaiteraient s’attacher ses services.

Florentino Pérez comme clé du succès pour Alaba ?