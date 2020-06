Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan colossal imaginé pour recruter Erling Haaland ?

Publié le 18 juin 2020 à 12h00 par La rédaction

Annoncé dans le collimateur de nombreux clubs européens pour la saison prochaine, le latéral droit international marocain du Borussia Dortmund Achraf Hakimi pourrait influencer le dossier Erling Haaland…

Achraf Hakimi a la cote sur le marché des transferts. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich ou encore de l’Inter Milan pour la saison prochaine, l’international marocain du Real Madrid, prêté par le Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison, devrait retourner du côté de l’Espagne la saison prochaine. Le BVB souhaiterait pourtant tenter de le garder, bien que les demandes financières des Merengues soient trop hautes pour le club allemand. Cependant, le BVB pourrait utiliser Hakimi dans le dossier Erling Haaland…

Haaland, une arme pour garder Hakimi ?