Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Tuchel ironise sur le dossier Erling Haaland !

Publié le 13 août 2021 à 19h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a réagi aux rumeurs qui envoient Erling Braut Haaland à Chelsea cet été.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, Chelsea a trouvé son buteur. Performant sous les couleurs de l’Inter la saison dernière, Romelu Lukaku s’est engagé avec les Blues jusqu’en 2026 pour un transfert estimé à 115M€. Mais selon certains médias, l’international belge n’était pas le premier choix de Thomas Tuchel. Comme annoncé lors du Transfer Window Podcast , Chelsea avait tenté de recruter Erling Haaland, annoncé également du côté du Real Madrid. Mais le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de se séparer de l’attaquant norvégien cet été.

Interrogé sur Haaland, Tuchel manie l'ironie