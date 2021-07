Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort colossal bouclé grâce à deux cadres d'Ancelotti ?

Publié le 23 juillet 2021 à 13h00 par D.M.

David Alaba est revenu sur son arrivée au Real Madrid et a révélé le rôle crucial de Marcelo et de Toni Kroos dans son choix.

Le Real Madrid a déjà mis la main sur le remplaçant de Sergio Ramos, parti au PSG. Libre après son départ du Bayern Munich, David Alaba s’est engagé avec la formation espagnole jusqu’en 2026 et viendra renforcer la défense centrale. Interrogé par les médias du club, David Alaba n’a pas caché sa joie : « Porter le maillot du Real Madrid est un rêve d'enfant, personnellement c'est quelque chose de très spécial. Je pense que non seulement beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup de footballeurs rêvent de ce moment, de jouer un jour pour le plus grand club du monde. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option, Madrid a toujours été ma priorité ».

Kroos et Marcelo ont convaincu Alaba