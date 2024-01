Mercato - RC Lens : Une réponse à 20M€ est lâchée

Hugo Chirossel

Alors que Kevin Danso est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs et notamment du PSG, Facundo Medina attise lui aussi les convoitises. De nombreux cadors de Serie A s'intéressent au défenseur argentin âgé de 24 ans. Sauf que comme pour l’international autrichien, le RC Lens n’a pas l’intention de s’en séparer.

Décidément, de nombreux clubs ont un œil sur le RC Lens. L’été dernier, les Sang et Or ont vu Loïs Openda (RB Leipzig) et Seko Fofana (Al-Nassr) s’en aller. Déjà dans le viseur de plusieurs formations lors du mercato estival, Kevin Danso est lui aussi très courtisé, notamment par le PSG.

Mercato - OM : Un transfert capote à cause du RC Lens ? https://t.co/N0RFtolWs3 pic.twitter.com/lDTXwBF022 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Des grands clubs italiens s’intéressent à Medina

Mais comme indiqué par Foot Mercato , le RC Lens considère l’international autrichien comme intransférable. Un autre défenseur lensois attise lui aussi les convoitises : Facundo Medina. D’après les informations de FM , le défenseur argentin est dans le viseur de l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus, ainsi que d’un club anglais.

Une nouvelle prolongation pour Medina ?